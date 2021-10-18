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Mersin'de kan donduran olay! Uyuyan eşini bıçaklayıp öldürdü ardından 3'üncü kattan atladı

Mersin'de kan donduran olay! Uyuyan eşini bıçaklayıp öldürdü ardından 3'üncü kattan atladı

Kadına şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Son korkunç haber Mersin'den geldi. Uyuyan eşini bıçaklayarak öldüren kişi ardından 3'üncü kattan atlayarak yaşamına son verdi.

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MERSİN'de Fettah Çağlar (47), eşi Hadika Çağlar'ı (39) uyurken bıçaklayarak öldürdü, sonra 3'üncü kattan atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, Toroslar ilçesi Halkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fettah Çağlar, eşi Hadika Çağlar'ı uyurken bıçakladı. Çağlar, daha sonra üçüncü kattaki daireden atladı.

 İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Fettah Çağlar ile eşi Hadika Çağlar'ın öldüğünü belirledi. 4 çocukları olan çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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