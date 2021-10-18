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Selahattin Demirtaş: Erdoğan çözüm sürecini bitirdiği için bin pişman

Selahattin Demirtaş: Erdoğan çözüm sürecini bitirdiği için bin pişman

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "çözüm sürecini bitirdiğini için bin pişman olduğunu" iddia etti.

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Kısa Dalga’dan Beril Eski, HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Cezaevi’ne giderek yüz yüze röportaj gerçekleştirdi.

"Erdoğan’ın Temmuz ayında Diyarbakır’da yaptığı konuşmada, son 5 yıldır ilk defa çözüm sürecini sahiplenen bir ifade kullanması dikkat çekti. Sizce bu durum yeni bir sürecin habercisi mi?" sorusuna Demirtaş, şu yanıtı verdi:

"Erdoğan’ın bin pişman olduğundan da eminim"

"Hayır, ben Erdoğan’ın kafasında yeni bir çözüm sürecinin olduğunu düşünmüyorum. Zaten açıkça, “Kürt sorunu yoktur” deyip duruyor. Kendince zaten olmayan bir sorun için ne diye bir çözüm süreci başlatsın ki? Bununla birlikte, çözüm sürecini bitirdiği için Erdoğan’ın bin pişman olduğundan da eminim. Çünkü o günden beri bir daha toparlayamadı. Kaybettiği meşruiyetini otoriterleşerek telafi etmeye çalıştı. Zaten bünyesi demokrasiye karşı alerjik. Son beş altı yılda iyice savruldu ve geri dönülemez şekilde kaybetti. Artık adı tarihe otoriter bir lider olarak yazılmış ve bitmiştir."

"PKK'nın silah bırakmasına on gün kalmıştı" yalanı

Çözüm sürecinde terör örgütü PKK'nın birbiri ardına silahlı eylemler, adam kaçırma , özerklik ilanları ve saldırılar düzenlediği dönemi görmezden gelen Demirtaş, röportajda "Türkiye toplumu şundan emin olsun ki, 28 Şubat 2015 Dolmabahçe Mutabakatı'ndan sonra PKK’nin Türkiye’ye karşı silahlı mücadeleyi bırakmasına sadece on gün kalmıştı. " iddiasında bulundu.

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