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Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu! 11 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu! 11 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 118 şüpheliden 11'i tutuklandı.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 Ekim'de gözaltına alınan 118 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 11'i hakkında "ev hapsi" kararı verildi, 96'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep merkezli 32 ilde 5 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda yakalama kararı çıkarılan 121 şüpheliden 118'i gözaltına alınmıştı.

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