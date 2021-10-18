Diyarbakır'da hastasının saldırısına uğrayan doktordan suç duyurusu

DİYARBAKIR Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görev yapan Dr. Ömer Erdinç Erdaş, saldırısına uğradığı hastası hakkında suç duyurusunda bulundu.

Abone ol

Merkez Yenişehir ilçesindeki hastanede görevli Dr. Erdaş (29), AA muhabirine, 12 Ekim'de hastaneye gelen Ş.A. isimli hastanın diş röntgenine baktığında kanal tedavisine gerek olmadığına karar vererek, dolgu yaptığını söyledi.

Bu işlemle ilgili hastaya da bilgi verdiğini belirten Erdaş, şunları kaydetti:

"Aynı günün akşamı sosyal medya üzerinden uzun bir mesaj yazıp, 'Bu adam diş hekimi, bana yanlış tedavi uyguladı. Böyle egolu doktorların Allah belasını versin.' şeklinde mesajlar paylaştı. Cevap vermeden, yorumu kaldırdım. İki gün sonra hastaneye gelen Ş.A, klinikte hasta başındayken yüksek bir ses tonu ile 'Sen bana yanlış tedavi uyguladın, tazminat davası açacağım.' diyerek bana hesap sordu. Hasta başında olduğum için klinikten çıkarmak istedim. O sürede güvenlik personeli de orada yoktu. Klinikten çıkarmak istediğim zaman daha da sinirlendi. Ondan sonra bana saldırdı. Yüzüme ve kafama çok sayıda yumruk darbesi aldım."

"Psikolojik olarak çok etkilendim"

Erdaş, bu tür olayların hastanelerde zaman zaman meydana geldiğini dile getirerek, kendisinin de başına geldiğini, yarın başka hekimlerin de benzer saldırılara maruz kalabileceğini ifade etti.

Bu saldırıların önüne geçilmesini istediğini aktaran Erdaş, "Daha önce de başıma geldi ama böyle ciddi bir boyutta yaşamamıştım. Psikolojik olarak çok etkilendim." dedi.

Erdaş, özveri ile çalıştıklarını anlatarak, "İnanın meslekten soğuyorum. Çok kez mesleği bırakmak istedim. Ne iş olursa olsun yapayayım yeter ki huzurum yerinde olsun, diye açıkçası çok düşündüm. Şu anda da düşünüyorum. Çünkü tekrar o kliniğe döndükten sonra neler hissedeceğimi biliyorum. Can güvenliğim yok. Sürekli hasta başındayken kafamı kaldırıp kliniğin kapısına bakmak durumunda kalacağımı biliyorum." diye konuştu.