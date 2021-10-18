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ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Şok’ta

Suzuki Vitara Hibrit'e kredi kampanyası özel alım seçenekleri sunuldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Suzuki Vitara Hibrit'e kredi kampanyası özel alım seçenekleri sunuldu

Türkiye'de Doğan Holding'e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından satışa sunulan Suzuki, yeni bir hibrit otomobil sahibi olmak isteyenlere özel alım seçenekleri sunmaya devam ediyor.

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Şirket açıklamasına göre, Suzuki, Türkiye'de 4x4 veya 4x2 çekiş seçenekleriyle sunduğu, standart sunulan güvenlik özellikleriyle segmentinde ön plana çıkan, Vitara Hibrit modeli için ay boyunca fiyat sabitlediği ön satış uygulamasını devreye aldı.

Bu avantaja ek olarak ay boyunca yeni bir Vitara Hibrit almak isteyen müşteriler, 100 bin TL için 12 aya varan vade ile yüzde 0,99'luk kredi desteğinden de yararlanabilecek. Suzuki Vitara Hibrit modellerine ekim ayı boyunca 354 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Yetenekli SUV Vitara Hibrit, donanım ve güvenlik özellikleri sayesinde hem şehir içinde hem de uzun seyahatlerde verimli ve konforlu yolculuklara olanak tanıyor.

9” multimedya cihazı, 4,2” renkli LCD bilgi ekranı, panoramik sunroof ve otomatik klima gibi özellikleriyle kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına yanıt veren Vitara Hibrit, ileri güvenlik özellikleriyle de öne çıkıyor.

Suzuki Vitara Hibrit'in güvenlik özellikleri arasında; Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA); Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), Şerit Takip İhlal ve Uyarı Sistemi ve Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) yer alıyor.

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