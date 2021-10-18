Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duyurdu: Anlaşma sağlandı vizeler kalkıyor! 7 alanda anlaşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda’da Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Angola ile 7 anlaşma imzalandığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda’da Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Angola ile eğitim, tarım, gümrük, turizm alanlarında 7 anlaşma imzaladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'nın daha önce Türkiye'den İHA ve SİHA talepleri olduğunu, bugün de zırhlı taşıyıcılarla ilgili bazı görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vize konusunda da yaptıkları çalışmalara değinerek, "Şu anda heyet üyelerimiz arasında bulunan bakanlarımızın ziyaretleri devam ettirmeleri, THY'nin uçuşları başlatmasıyla daha da kolaylaşacaktır. İstanbul ile Luanda arası 7 buçuk saat, bu işin ne kadar kolaylaştığını da gösteriyor" dedi.

Fransa'nın Afrika sömürüsü "Fransa Afrika'yi sömürge kıtası olarak kullanmıştır, nice insanlar öldürülmüştür. Başta Cezayir olmak üzere Ruanda olmak üzere bu insanlar öldürülürken kimsenin sesi çıktı mı? Zalim bir yapı. Bunları ben bu kitabımda dile getiriyorum. Korkmamak gerekiyor. Korktukça bu zulüm Afrika'yı kuşatacaktır. Ayağa kalkmak gerekiyor, haklarımıza, adil bir yapıya sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun için kaleme aldım, konuştum, anlattım. Libya'da olanları görüyorsunuz. Zulüm hala devam ediyor. Sahra altı Sahra üstü her yerde zulüm. Daha adil bir dünyayı hep beraber inşa etmemiz gerekiyor."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Angola'ya gerçekleştirdiğim ilk ziyaret, Angola ile ilişkilerimizin nişanesidir.

Savunma Sanayii ve terörle mücadele konusunda ilişkileri ele aldık. Afrika'nın sorunlarına Afrika tarafından çözümler bulunması, dayanışma ve kazan kazan yönteminin hayata geçmesi için görüştük.

Bu ayın ilk 8 ayında 132 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 500 milyon dolar hedefine ulaşmak için müşterek hareket etmeliyiz. Alt yapı projelerine yönelik fon ve kredi sağlanması konusunda Maliye bakanlarımızın temasta olması da malumunuzdur.

Angola'ya direk uçuşlarımız başladı. Vize meselesinde atacağımız kolaylaştıracağımız adımlarda önemlidir. Vize serbestisi konusunda süratle atmamız gereken adımda sorun yoktur. Maarif Vakfı ile iş birliğimizi geliştirmeye hazırız.

Şuanda heyet üyelerimiz arasında bulunan bakanlarımızın karşılıklı olarak ziyaretleri devam ettirmeleri THY'nin uçuşları başlatmasıyla daha da kolaylaşacaktır. Şu anda Türkiye Afrika arası 7 saat. Heyetler arası toplantılarımız ülkelerimiz arasında yeni bir sürece vesile olmasını diliyorum.