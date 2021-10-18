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Flaş gelişme! İYİ Partili Koray Aydın 'siyasi cinayetler'le ilgili savcılığa bilgi verdi

Flaş gelişme! İYİ Partili Koray Aydın 'siyasi cinayetler'le ilgili savcılığa bilgi verdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın 'siyasi cinayetler' ile ilgili savcıya telefonla bilgi verdi. Aydın, siyasi cinayetlerle ilgili açıklamaları üzerine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve savcılıkla telefonla görüşmüştü.

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Siyasi cinayet iddiaları ile ilgili İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın savcıya telefonla bilgi verdi. Koray Aydın'ın danışmanı, yaptığı açıklamda Aydın'ın, savcı Alpaslan Tufan ile 7 dakika süren bir görüşme yaptığını söyledi.

Siyasi cinayetler tartışması sürerken, kendilerine de gelen duyumlar olduğunu belirten Koray Aydın'ı arayan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Aydın’a elindeki bilgileri sormuştu. Savcılık da Koray Aydın'ı telefonla davet etmişti.

Siyasi cinayetler tartışması nasıl başladı?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerine giderken siyasi suikastler olabileceğinden endişe ettiğini söylemiş, İYİ Parti lideri Meral Akşener de bu yönde duyumları ve endişeleri olduğunu açıklamıştı.

Tüm bunlar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak Kılıçdaroğlu ve Akşener'in söylemlerinin halkı korkutmaya ve paniğe sevk etmeye yönelik eylemler olduğunu belirtip savılıktan inceleme istemişti.

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