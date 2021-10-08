Kemal Kılıçdaroğlu 'siyasi cinayetler' bekliyor! Yeni anayasa için AK Parti'ye kapıları kapattı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin hazırladığı yeni anayasa paketini görüşmek için AK Parti ile masaya oturmayacaklarını ilan etti. Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerine giderken iktidarın gerilimi tırmandırmasından endişe ettiğini belirtip 'siyasi cinayetler' endişesi taşıdığını söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’de gazetecilerle sohbet edip dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Aklındaki cumhurbaşkanı adayının bir anlamda robot resmini çizen Kılıçdaroğlu, AK Parti ile anayasa masasına oturmayacaklarını söyledi. 2023 seçimlerine giderken iktidar partisi tarafından gerilimin tırmandırılma olasılığından bahseden Kılıçdaroğlu, “siyasi cinayetlerden” de endişesi olduğunu açıkladı. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları...

Erdoğan'ın Anayasa değişikliğine ihtiyacı yok

- (AK Parti’nin Başkanlık Sistemi’ne ilişkin yeni anayasa çalışması)... Zaten var olan anayasa askıda, hukuk sistemi askıda. Amaçları gündemi değiştirmek. Ekonomiyi, işsizliği gündemden çıkartalım, gereksiz, lüzumsuz anayasa tartışması yapalım istiyorlar. Erdoğan’ın bir Anayasa değişikliğine ihtiyacı yok. Zaten her söylediği yasa hükmünde.

AK Parti ile hiçbir zaman Anayasa değişikliği için masaya oturmayacağız

- Biz hiçbir zaman AK Parti’yle bir anayasa değişikliği için masaya oturmayacağız. Oturduğunuz andan itibaren otoriter yönetime meşruiyet kazandırmış oluyorsunuz. Onların bizimle oturup anayasa değişikliğini görüşebilmeleri için önce iradelerini kamuoyuna deklare etmeleri lazım. “Biz bu sistemden rahatsızız. Bu sistem, Türkiye’ye büyük zararlar verdi, biz bunu bitirmek istiyoruz” demeleri lazım.

2023 seçimlerine nasıl bir ortamda gidilecek?

- Erdoğan, gerilimi doruk noktasına çıkarıp seçime gitmek ister; böylece geniş kitlelerin var olan yönetim etrafında konuşlanmasını sağlamak için. Biz bu gerilimden olabildiğince uzak durmalıyız. Karşı taraf gerilimi tırmandıracaktır.

Belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürmeye...

- Çok daha sert bir ortamda siyaset yapmayı nasıl sağlayabiliriz, onun arayışına girecektir ama ben şundan eminim, eğer belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye’de yaşanmaz.

Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var...

- (Kemal Bey, bundan kastınız nedir?)... Siyasi cinayetler. Böyle kaygılarım var. Erdoğan’ın bizzat kendi ifadeleridir. 'Dur bakalım daha başınıza neler gelecek' dedi. Ülkeyi yöneten ve devletin bütün güçleri elinde olan bir insan bunu söylüyorsa, çok tehlikeli bir cümle. Açıkça tehdit ediyor. Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir.