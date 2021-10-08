Türkiye'den ABD'ye milyar dolarlık F-16 başvurusu! 40 adet savaş uçağı verin

Türkiye'nin ABD hükümetine gönderdiği resmi talep mektubuyla 40 adet F-16 savaş uçağı alımı ile Türkiye’nin elindeki F-16’ların modernizasyonunu istediği iddia edildi.

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Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füzeleri nedeniyle gerilen ABD ilişkilerinde sıcak bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Reuters haber ajansı, Türkiye’nin 40 adet F-16 savaş uçağı ve varolan yaklaşık 80 uçak için modernizasyon kiti satın almak için ABD’ye talepte bulunduğunu öne sürdü.

Satın alma için Dışişleri ve Kongre onayı gerektiyor

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre siparişin değerinin milyarlarca dolar olduğu tahmin ediliyor. Satın alma, ABD’nin Yabancı Askeri Satışlar düzenlemelerine tabi olduğu için ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan ve ABD Kongresi’nden onay alması gerekecek.

ABD 100'den fazla F-35'imizi vermiyor

Türkiye geçtiğimiz yıllarda 100’den fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak ABD’nin karşı çıktığı Rus S-400 füzelerini satın almasının ardından bu programdan 2019 yılında çıkarılmıştı.