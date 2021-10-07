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İngiltere'den flaş Türkiye kararı!

İngiltere'den flaş Türkiye kararı!

İngiltere, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 37 ülkeden gelenlerin koronavirüs aşıları tam olması halinde 10 günlük karantina kararının uygulanmayacağını açıkladı.

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İNGİLTERE, Türkiye dahil 37 ülkeden gelen, koronavirüs aşısı tam uygulanmış yolcuları alacağını duyurdu. Buna göre, İngiltere tarafından onaylanan Kovid-19 aşılarını, Türkiye'de yaptıranlar da 10 günlük ev karantinasından muaf olacak.

Ulaştırma Bakanlığının güncellediği yeni Seyahat listesine göre, Türkiye, Gana ve Hindistan dahil 37 ülke, İngiltere'ye seyahat için onaylanmış Kovid-19 aşı belgesine sahip ülke ve bölgeler listesine eklendi.

Buna göre, tam aşılanmış sayılabilmek için İngiltere'ye gelmeden en az 14 gün önce Oxford/AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna ve Janssen aşılarından herhangi birinin çift dozunun yaptırılmış olması gerekiyor.

Söz konusu değişiklik, 11 Ekim pazartesi günü İngiltere saatiyle 04.00'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Böylelikle, bu ülkelerden İngiltere'ye gelen çift doz aşılılar 10 gün ev karantinasından muaf tutulacak.

Kırmızı listedeki ülkelerin sayısı 7'ye düşürüldü

Bakanlık son güncellemeyle ayrıca, 10 gün otel karantinasının zorunlu tutulduğu ve 54 ülkenin bulunduğu kırmızı listeden 47 ülkeyi çıkararak, listeyi 7 ülkeyle sınırlı tuttu.

Panama, Kolombiya, Venezuela, Peru, Ekvador, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti kırmızı listede kalmaya devam etti.

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