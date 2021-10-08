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İzmir'de eğlence için bir araya gelen arkadaşlar arasında bıçaklı kavga! 1 kişi öldü

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İzmir'de eğlence için bir araya gelen arkadaşlar arasında bıçaklı kavga! 1 kişi öldü

 İZMİR'in Konak ilçesinde, apartman dairesinde bir araya gelerek eğlenen bir grup arkadaş arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Baran Sarıbacak (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, saat 01.00 sıralarında Kültür Mahallesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın 7'nci katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, eğlenmek için bir araya gelen arkadaş grubu, alkol kullandı. Bir süre sonra, henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönmesi üzerine, Baran Sarıbacak göğüs ve boyun kısmına yaklaşık 8 bıçak darbesi aldı. Ağır yaralanan Sarıbacak, 2 arkadaşının çağırdığı taksiyle Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sarıbacak'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, çilingir yardımı ile girilen dairede Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler incelemelerde bulundu. Sarıbacak'ı hastaneye getiren 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Sarıbacak'ı kimin öldürdüğünün tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

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