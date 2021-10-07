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Bursa'da 10 gündür kayıptı! Acı haber geldi: Bakın nerede bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da 10 gündür kayıptı! Acı haber geldi: Bakın nerede bulundu

BURSA’da Geçit Deresi’nde dün akşam saatlerinde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin, 10 gündür kayıp olarak aranan 55 yaşındaki İsmet Zengin’e ait olduğu tespit edildi.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 gün önce Panayır Mahallesi’ndeki evinden çıkarak bir daha geri dönmeyen alzheimer hastası İsmet Zengin (55) kayıplara karıştı. İsmet Zengin’in eve gelmemesi üzerine yakınları, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbarı değerlendiren ekipler, Bursa’nın bir çok bölgesinde İsmet Zengin’i bulmak için çalışma başlattı.

Dün akşam saatlerinde Geçit Su Arıtma Tesisi çalışanları, derede suyun üzerine çıkmış vaziyette bir erkek bedeni görüp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin 10 gündür kayıp olarak aranan İsmet Zengin’e ait olduğunu tespit etti. Zengin’in cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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