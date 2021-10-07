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Türkiye'den İsrail'deki mahkeme kararına sert tepki!

Türkiye'den İsrail'deki mahkeme kararına sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail mahkemesinin, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesini şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa’da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz." ifadesiyle söz konusu karara tepki gösterildi.

Açıklamada, kararın Mescid-i Aksa'da statükoyu aşındırmaya çalışan fanatik çevreleri daha da cesaretlendireceği ve yeni gerginliklere yol açmasının dikkate alınması gereken, endişe verici bir ihtimal olduğu vurgulanarak "Uluslararası toplumu bu yanlış, gayri hukuki ve tehlikeli karara ve Mescid-i Aksa’ya yönelik tüm provokasyonlara kuvvetle karşı çıkmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail mahkemesi, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerinin kanuna aykırı olmadığına hükmetmişti.

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