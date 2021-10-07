Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan annesinin ölüm yıl dönümünde duygulandıran paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıl dönümünü yıllar önceki birlikte çekildikleri fotoğrafla andı. Erdoğan, arşivinden çıkardığı fotoğrafı "Annem" notuyla paylaşması görenleri duygulandırdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın 10. ölüm yıl dönümü dolayısıyla birlikte çekildikleri ve daha önce hiç paylaşılmamış bir fotoğrafını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

"Annem" notu duygulandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından annesi Tenzile Erdoğan ile çekilen bir fotoğrafını "Annem" mesajıyla paylaştı. Erdoğan'ın annesiyle yıllar önce çekildiği fotoğrafı görenler, oldukça duygulandı.