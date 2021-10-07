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Sergen Yalçın, Galatasaray maçında sahada olacak mı?

Sergen Yalçın, Galatasaray maçında sahada olacak mı?

PFDK, Sivasspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a, 1 maç ceza verdi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sivasspor maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 1 maç men cezası verildiğini açıkladı.

Galatasaray maçında takımın başında
Yapılan açıklamada, "Beşiktaş A.Ş. teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın, 02.10.2021 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş.-Demir Grup Sivasspor Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Deneyimli teknik direktör, Başakşehir maçında kulübede yer alamazken Galatasaray maçıyla takımın başına dönecek.

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