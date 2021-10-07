Yunan askerleri tatbikat sonrası İzmir'i arkalarına alarak poz verdi

YUNANİSTAN ordusu Ege adalarından biri olan Koyun Adası'nda askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat sonrası Yunanistan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias'tan provokatif bir paylaşım geldi.

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YUNANİSTAN, Ege adaları üzerinden tahriklerine devam ediyor. Türkiye'nin dibinde bulunan adalarda tatbikatlar yapılırken Yunanistan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias da bu tatbikatlarda yer aldı.

Koyun Adası'ndaki tatbikatı adada izleyen Hardalias, arkada İzmir görünecek şekilde Yunan askerleri ile poz verdi. Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Hardalias, "Her ada, her küçük ada, her kayalık adacık, bir Yunan yurdu. Her yerdeyiz" ifadelerini kullandı.