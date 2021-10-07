Ruslardan dikkat çeken analiz: Türk İHA'larına çözüm bulamadık

TÜRK İHA'larının Dağlık Karabağ savaşından sonra Donbass'ta da önemli rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade eden Rus basını Rusya'nın İHA'lara karşı herhangi bir çözüm üretemediğini yazdı.

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RUS medyası Moskova hükumetinin Ukrayna'nın satın aldığı Türk İHA'larına karşı nasıl önlemler alacağına ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Türk İHA'larının Dağlık Karabağ savaşından sonra Donbass'ta da önemli rol üstlenmeye hazır olduğunun ifade edildiği analiz yazısında Rusya'nın İHA'lara karşı herhangi bir çözüm üretemediğinin altı çizildi.

"Türk iha'larının başarısı inkar edilemez"

Türk İHA'larının son yıllarda büyük bir devrim yaptığı belirtilen yazıda, "Türkiye, İHA'lar konusunda birdenbire pazarda ilk beşe girdi. Türkiye'nin muharebe sahasında gösterdiği başarı ise inkar edilemez. Türkler iki gün içinde Bahar Kalkanı harekatında İdlib yakınlarında 23 Suriye tankını, 23 kundağı motorlu silahı, 5 helikopteri ve bir dizi Pantsir-C1 top-füze sistemini imha etti. Osa uçaksavar füze sistemi, Tor hava savunma sistemi ve Strela-10 sistemleri Türk İHA'larına karşı çaresiz kaldı" ifadeleri kullanıldı.