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Türkiye ile Kenya arasında petrol ile gaz aramada dev iş birliği

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye ile Kenya arasında petrol ile gaz aramada dev iş birliği

TÜRKİYE ile Kuveyt ve Kenya arasında çeşitli alanlarda imzalanan milletlerarası anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazetede yayımlandı. Türkiye ile Kenya arasında enerji ve hidrokarbon alanlarında petrol ile gaz arama ve üretiminin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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TÜRKİYE ile Kuveyt arasında 14 Eylül 2017'de Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokol'ün onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazetede yer aldı.

Karara göre iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, vergi kaçakçılığıyla mücadele ve çifte vergilendirmenin önlenmesi başta olmak üzere, çeşitli konularda iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

Ankara'da 8 Nisan 2014 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre iki ülke arasında enerji ve hidrokarbon alanlarında iş birliğinin karşılıklı anlayış temelinde geliştirilmesinin teşviki kapsamında petrol ile gaz arama ve üretiminin geliştirilmesi, petrol türevlerinin depolanması, pazarlanması, taşınması, dağıtımı, petrol ve gaz altyapılarının inşası ve bakımı konularında ortak projelerin tespit edilerek geliştirilmesi amaçlanıyor.

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