Türkiye ile Kenya arasında petrol ile gaz aramada dev iş birliği

TÜRKİYE ile Kuveyt ve Kenya arasında çeşitli alanlarda imzalanan milletlerarası anlaşmalara ilişkin kararlar Resmi Gazetede yayımlandı. Türkiye ile Kenya arasında enerji ve hidrokarbon alanlarında petrol ile gaz arama ve üretiminin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Abone ol

TÜRKİYE ile Kuveyt arasında 14 Eylül 2017'de Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokol'ün onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazetede yer aldı.

Karara göre iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, vergi kaçakçılığıyla mücadele ve çifte vergilendirmenin önlenmesi başta olmak üzere, çeşitli konularda iş birliğinin artırılması hedefleniyor.