Fahrettin Koca'dan Biontech aşısında 3. doz açıklaması 4 ay önce olanlar dikkat!

Koronavirüs pandemisinin sonbaharla birlikte yükselişe geçmiş olması daha önce aşılarını tamamlamış olanları endişelendirmeye başladı. Biontech aşısından iki doz yaptıranların üçüncü dozu yaptırmasıyla ilgili Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz. Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur. İNAKTİF AŞI OLANLARINSA 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz." açıklamasında bulundu.