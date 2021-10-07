Maskeler çıktı grip patladı! 15 Ekim sonrasına dikkat! Covid aşısı gripten korur mu?

Aşılama oranının artması nedeniyle, maskelerin çene altına inmesi ya da hiç takılmaması, geçen yıl neredeyse yok denecek kadar az olan gripvakalarını patlattı. Prof. Dr. Osman Erk ise 15 Ekim tarihine dikkat çekti.

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Koronavirüsten (Kovid-19) korunmanın en etkili yöntemlerinden biri olarak sayılan maske ve mesafe, aşı oranları arttıkça unutuldu. Maske takmayan, kolunda taşıyan ya da çene altına indirenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Grip vakaları patladı

Bu rehavet ise üst solunum yolu enfeksiyonları ile grip vakalarının artmasına neden oldu. Geçen yıl kışın en sert dönemlerinde bile neredeyse yok denecek kadar az olan grip vakaları ekim başı itibarıyla adeta patladı. Maskenin önemine dikkat çeken uzmanlar, Okulların açılması ve hava sıcaklığındaki düşüşle grip ve diğer enfeksiyonların daha da artabileceği uyarısı yaptı.

15 Ekim'den sonra dikkat

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre; İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Osman Erk, maske, mesafe, hijyen kuralından tavizler verilmeye başlandığını belirterek, şu sözleri kaydetti:

“Maskeleri çıkaranlarda grip vakaları görmeye başladık. Sonuçta mevsimsel sezon başlamış oluyor. Vatandaşlar çok dikkatli olmalı. Şu an için bir grip salgınından söz etmesek de 15 Ekim’den sonra Kovid-19 dışındaki üst solunum yolu enfeksiyonları ile grip vakalarında artış olabilir. Kovid-19 aşısının griple ilgili olmadığı bilinmeli. Bazı kişiler Kovid-19 aşısının her hastalıktan koruyacağı düşüncesinde.”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok da grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüslerin her yıl mutasyona uğradığına değinerek şunları dedi:

“Bu yıl grip vakalarını geçen yıla oranla daha fazla sayıda ve daha şiddetli semptomlarla göreceğiz. Önümüzdeki kış döneminde influenza virüsünün her yıl gösterdiği değişikliğin iki katını göstermesi de söz konusu.

Kovid-19 pandemisinin ilk yılında maskelerden dolayı griple karşılaşmadık. Vücudumuz virüsle hiç karşılaşmadığından bağışıklığımız bir benzetme yapacak olursak tembelleşti.

Hasta yapmayacak kadar virüsle tanışıp bağışıklığın harekete geçmemesi nedeniyle daha savunmasız durumdayız. Bu beraberinde az virüs yükünde bile hastalığın ortaya çıkmasına neden olacak. Geçen yıl maske, mesafe kuralına daha sıkı uyarken, yaz döneminden bu yana çoğu kişinin maskeleri çıkardığını görüyoruz.

Maske kullanımındaki disiplinsizlik nedeniyle ciddi grip salgını görebiliriz. Vatandaşların maske, mesafe, hijyenden taviz vermemesi gerekiyor. Sonuçta maskeler çıktı grip arttı.”

Gribin koronavirüs ile alakası yok

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak “Altı büyük üst solunum yolu enfeksiyonu ile 200 alt grubu bulunuyor. Maskesiz dolaşmak ciddi risktir” dedi.

Gazi Üniversitesi İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Bulut da Kovid-19 aşılarını yaptıran birçok kişide özgüven oluştuğunu ancak maske, mesafe, hijyenden taviz vermenin diğer üst solunum yolu hastalıklarına davetiye anlamına geldiğinin altını çizdi.

Bulut, “İnsanların bir kısmında ‘Kovid-19 aşısı oldum hiç hasta olmam’ oldum düşüncesi belirdi ancak grip virüsünün Kovid-19 ile ilgisi yok. Bu dönemde maskesiz dolaşmak veya maske çıkartmak Kovid-19 tehlikesi kadar grip riskini de beraberinde getiriyor” uyarısı yaptı.