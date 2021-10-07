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FOX TV ekranlarına çıkan Başak Demirtaş tepkilere çok sert çıktı!

FOX TV ekranlarına çıkan Başak Demirtaş tepkilere çok sert çıktı!

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, FOX TV ekranlarında konuşmasıyla ilgili kendisine ve kocasına yönelik eleştirilere tepki göstererek, "Demek ki beş yıllık yalanlar ve iftiralar, bir saatlik hakikat karşısında tuzla buz olabiliyormuş." dedi.

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FOX TV PKK terör örgütü üyelerinin sokakları yangın yerine çevirdiği 6-8 Ekim olaylarının yıldönümündeki konuğuyla olay olmuştu.

Çalar Saat programına PKK'nın sokakları ateşe verdiği günün yıldönümünde konuk olan Başak Demirtaş, sosyal medyada çok konuşuldu.

"Ben ve eşim pişman değil" demişti

Demirtaş'ın programda Kobani olayları ve diğer suçlamalar için kendisinin ve eşinin pişman olmadığını söylemesi tartışmalara neden olmuştu.

Eleştiriler üzerine Demirtaş, Twitter adresinden açıklama yaptı.

Demirtaş'a iftira atılmış!

Demirtaş'a yöneltilen suçlamalara iftira olduğunu savunan Demirtaş, suçlamaların AİHM kararıyla kesinleştiğini iddia etti.

Demirtaş, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Beş yıldır, gece gündüz her kanalda Selahattin’e ve arkadaşlarına iftira atmak, onları suçlamak serbestken suçsuzluğu AİHM Büyük Daire kararıyla kesinleşmiş olan eşimle ilgili televizyonda biraz olsun konuşmam mı suç? Maalesef hem utanç verici hem de üzücü bir durum.

Demek ki beş yıllık yalanlar ve iftiralar, bir saatlik hakikat karşısında tuzla buz olabiliyormuş. Bu kadar saldırıya gerek yok, hakikatin karşısında tüm yalanların, üretilmiş algıların sonsuza kadar sürmeyeceğinin bilinmesi gerekirdi."

RTÜK inceleme başlatmıştı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Edirne Cezaevi’nde beş yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş,'ı yayınında konuk eden FOX TV hakkında inceleme başlatmıştı

Demirtaş'ın paylaşımına eleştiri yağdı

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