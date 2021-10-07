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İzmir'de siyanürlü su içirip anne ve babasını öldürdü! Bakın ne ceza aldı

İzmir'de siyanürlü su içirip anne ve babasını öldürdü! Bakın ne ceza aldı

Anne ve babasını siyanürlü su içirerek öldürdüğü, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanığa uygulanan iyi hal indirimin kaldırılmasına hükmeden istinaf mahkemesi, sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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İzmir'de 14 Mayıs 2019'da Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirdi, 16 yaşındaki kardeşi ise sıvıyı içmeyi reddetti. Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı kardeşinin üzerine dökülünce evdeki küçük kardeşi de siyanürden etkilendi. Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybederken, 2 kardeş ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından 11. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada Kalkan, "Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürme" suçundan önce 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına daha sonra indirim uygulanarak 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kalkan'a ayrıca "kardeşi tasarlayarak kimyasal silahla öldürmeye teşebbüs" suçundan da 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.


İyi hal indirimleri kaldırıldı
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yapılan itirazlar ve resen yapılan inceleme neticesinde, ilk derece mahkemesinin sanık Mahmut Can Kalkan hakkında verdiği 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası kararında yer alan iyi hal indirimlerinin, usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırdı ve yeni hüküm kurdu.

Cinsiyeti olmayan bir siluet
Yeniden yargılama yapan heyetin verdiği kararda, maktullerin ölümlerinin Adli Tıp Kurumu raporuna göre siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleştiğinin kesin olduğu belirtilirken, sanığın savunmalarında, "kendisinden başka kimsenin görmediği, kırmızı gözleri olan ve cinsiyeti olmayan bir siluetin" kendisini cinayete yönlendirdiğini iddia ettiği anımsatıldı. Adli Tıp Kurumu tarafından sanığın olay tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğunun belirlendiği ve kurumca verilen raporlarda sanığın "kendisini hasta gösterme çabasının belirgin olduğu ve simülatif bir tavır sergilediği" şeklinde tespitlerin yer aldığına kararda dikkat çekildi.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Bu nedenle sanık için, Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinde belirlenen indirim koşullarının oluşmadığını kaydeden heyet, sanığa, "Üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Sanığın suç tarihinde 18 yaşından küçük olan kardeşine yönelik eylemine ilişkin de "çocuğa ve kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezası verilmesine karar veren heyet, bu cezada da aynı gerekçeyle indirim uygulanmasına yer olmadığını belirtti.

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