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Pfizer duyurdu: 5 ila 11 yaş arası için Covid-19 aşısının acil kullanım izni başvurusu yapıldı

Pfizer duyurdu: 5 ila 11 yaş arası için Covid-19 aşısının acil kullanım izni başvurusu yapıldı

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman şirket BioNTech ile birlikte geliştirdikleri corona virüs aşısının 5-11 yaş çocuklar arasında kullanılması için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurduklarını açıkladı.

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ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman şirket BioNTech ile birlikte geliştirdikleri corona virüs aşısının 5-11 yaş çocuklar arasında kullanılması için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurduklarını açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...

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