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Firari FETÖ hükümlüsü Ankara'da yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Firari FETÖ hükümlüsü Ankara'da yakalandı

ANKARA'da, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma" suçundan aranması ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı evde yakalandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan aranma kaydı ve hakkında 7 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan TRT'den ihraç, eski prodüktör firari Salih Üzer'in saklandığı eve sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Üzer'in, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütsel mesajlaşmalar yaptığı belirlendi.

Üzer, emniyetteki işlemlerin ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

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