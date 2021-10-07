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Macron Fransa'nın suçunu Türkiye'ye atmıştı Çavuşoğlu'ndan tepki: Yüzümüze söyle!

Macron Fransa'nın suçunu Türkiye'ye atmıştı Çavuşoğlu'ndan tepki: Yüzümüze söyle!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macron'un Cezayir açıklamasına tepki gösterdi. Macron'un ülkesindeki seçimlerden dolayı böyle bir açıklama yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, "Söyleyeceğin bir şey varsa yüzümüze söyle" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu şu açıklamaları yaptı:

Bugün ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık, ayrıca bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Macron'un Cezayir'e yönelik sözleri

Yanlış yorum ve çarpıtmalara şahit oluyoruz. Fransa'nın ne kadar samimi olduğuna dair soru işaretleri artmaya başladı. 

Özellikle tarihinde sömürgecilik gibi kara lekesi olmayan Türkiye'yi bu tartışmaların içine çekmeye çalışması son derece yanlıştır. Cezayir de bu konuda gerekli tepkiyi gösterdi. Macron ile basın üzerinden değil de doğrudan konuşma konusunda hemfikirdik, bu nedenle bu tür açıklamaları doğru bulmuyoruz. 

Yüzümüze söyle

Şu anda Fransa seçim atmosferine girmiş durumda. Seçimler sebebiyle Macron'un bu yollara tevessül ettiğini görüyoruz. Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde faydası olmadığını gördük. Bu tür popülist yaklaşımlar yerine halkının güvenini kazanacak adımlar atması gerektiğini düşünüyorum.

Bizimle ilgili söyleyeceği bir şey varsa arkamızdan değil, doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz; tıpkı Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi.

Suçu Türkiye'ye atmaya çalışmıştı

Macron, Cezayir’in Osmanlı yönetimindeki dönemine atıf yaparak, “Cezayir’in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransa’nın sömürgesi olmadan önce Cezayir ulusu var mıydı? Türkiye’nin Cezayir’de oynadığı rolü ve kurduğu hâkimiyeti tamamen unutturma kapasitesinden büyülendim. Tek sömürgecinin biz olduğunu açıklamak harika” gibi ifadeler kullandı.

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