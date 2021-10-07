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Ordu'da feci ölüm! Alzheimer hastası yanarak can verdi

Ordu'da feci ölüm! Alzheimer hastası yanarak can verdi

ORDU’nun Fatsa ilçesinde evinde ısınmak için soba yakmak isteyen Alzheimer hastası yaşlı vatandaş, yanlışlıkla kendisini yakarak hayatını kaybetti.

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Olay, ilçeye bağlı Yavaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametinde yakıt jeli ile sobayı yakmak isteyen Dursun Çakmak (75), yanlışlıkla üzerine jel döktü. Sobadan sıçrayan alevler ile birlikte kıyafetleri tutuşan vatandaş, evin içerisinde yanarak hayatını kaybetti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 acil servis ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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