Vakıflar Genel Müdürlüğünden Kılıçdaroğlu'nun 177 şehit çocuğuna burs verilmedi iddiasına yanıt

177 şehit çocuğuna burs verilmediği iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu'na Vakıflar Genel Müdürlüğünden, "Sayıştay Başkanlığının raporunda bahsedilen 177 şehit çocuğuyla ilgili olarak 63 öğrencinin beyanı aykırı bulunarak aylar önce bursları iptal edilmiştir. 55 öğrenci ile ilgili de yasal süreç başlatılmıştır." açıklaması yapıldı.

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Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Vakıflar Genel Müdürlüğü aleyhine bazı açıklamalarda bulunduğu hatırlatıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne 2016'dan bugüne kadar 1 milyon 451 bin 545 ortaöğrenim öğrencisinin burs başvurusu yaptığı aktarılan açıklamada, başvuruların öğrencilerin beyanına göre güven esasına dayalı olarak elektronik ortamda alındığı ve değerlendirildiği ifade edildi.

"Öğrencilerin mağdur olmamaları için beyanları esas alınarak bursların hızlı şekilde bağlandığı" bilgisine yer verilen açıklamada, daha sonra söz konusu beyanların Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden kontrol edildiği, beyana aykırı durumun tespiti halinde ise bursun kesildiği, ödenen miktarın da yasal faiziyle geri alındığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayıştay Başkanlığının raporunda bahsedilen 177 şehit çocuğuyla ilgili olarak da 63 öğrencinin beyanı aykırı bulunarak aylar önce bursları iptal edilmiştir. 55 öğrenci ile ilgili de yasal süreç başlatılmıştır. 51 üniversite öğrencisi puan yeterliliğiyle burs kazanmıştır. 8 öğrencinin ise 'şehit çocuğu' olması nedeniyle bursları devam etmektedir. Sonuç olarak herhangi bir kamu zararı oluşmamıştır."

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Sayıştayın, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ilişkin denetim raporunda, 177 şehit çocuğuna verilmesi gereken bursun verilmediği bilgisinin yer aldığını aktaran Kılıçdaroğlu, son grup toplantısında "Devletin nasıl yönetildiğini görüyorsunuz. AK Parti'ye, MHP'ye oy veren kardeşim, sevgili ülkücü kardeşim; 'şehit çocuğuna burs veriyoruz' diye şehitlikle ilgisi olmayanlara burs veriyorlar, buna 'evet' diyor musun?" sorusunu yöneltmişti.