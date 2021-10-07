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Kahveyle çevreye korkunç zarar! 500 yılda yok oluyor!

Kahveyle çevreye korkunç zarar! 500 yılda yok oluyor!

Yeni bir araştırma, kahve makinelerinde kullanılan kapsüllerin insanların çevreye verdiği en büyük zararlardan biri olduğunu gösterdi.

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Her ay yaklaşık 30 bin kahve kapsülünün çöpe atıldığı belirtilirken, dayanıklı bir materyalden yapılması nedeniyle doğada yok olmasının 500 yıl sürdüğü aktarıldı.

İngiliz paketleme firması Packaging Online tarafından yapılan yeni bir araştırma, kahve makinelerinde kullanılan kapsüllerin doğaya zarar veren en kötü atıklardan biri olduğunu ortaya çıkardı.

Kapsüllerin doğada yok olma süresinin plastik şişeleri ve metal kutuları geçerek 500 yılı bulduğu görüldü.

Packaging Online’ın genel müdürü Tom Wood, ‘’Plastik çözünebilir materyaller, karton kutu ve kağıt gibi daha sürdürülebilir seçeneklerle karşılaştırıldığında, materyal kullanımı ve atık hakkında daha sorumlu olunması gerektiğini gösteriyor’’ dedi.

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