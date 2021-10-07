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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Putin'in doğum gününü de kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

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