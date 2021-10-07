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Bitcoin George Soros'un yatırım haberi sonrası 55 bin dolar seviyesini gördü

Bitcoin George Soros'un yatırım haberi sonrası 55 bin dolar seviyesini gördü

Ünlü iş insanı George Soros'a ait şirketin Bitcoin'e yatırım yaptığının ortaya çıkması sonrası kripto paralar değer kazandı. Bitcoin haftalar sonra 50 bin doların üzerini gördü.

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Bitcoin'e yaklaşık yüzde 10 değer kazandıran gelişme, dünyanın farklı yerlerindeki yatırımlarıyla bilinen iş insanı Soros'un kripto paraya ilgi gösterdiği haberiydi.

Bloomberg Global Yatırım Zirvesi'nde konuşan Soros Yatırım Birimi Başkanı Dawn Fitzpatrick de, salı günü verdiği bir röportajda, Bitcoin'i spekülatif bir varlık yerine, gelecek potansiyeli olduğunu yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

"Biraz koini var ama çok değil"

Bloomberg'e konuşan Fitzpatrick, Soros'un Bitcoin ticareti yaptığı yönündeki söylentiler için "Biraz koini var ama çok değil" dedi.

Şirketler ilgi gösteriyor

Bitcoin, Çin'de kripto para sektörüne yönelik yasaklamalar ve ABD'de yeni regülasyon endişelerine rağmen şirketlerin gösterdiği ilgi karşısında değer kazanmaya devam ediyor.

Küresel çapta sirkülasyonda olan tüm Bitcoin değeri 1 trilyon doları geçmiş durumda. CNN'e göre piyasadaki bütün kripto para değeri ise 2,5 trilyon civarında.

Son olarak El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanma kararı almıştı.

Kripto para piyasasında son durum

Bitcoin'in aldığı rüzgarla kripto para piyasaları altın haftalarından birini yaşamaya başladı. Piyasaların toplam değeri son 24 saatte yüzde 3.8 arttı ve 2.37 trilyon doların üzerine çıktı. 

Bitcoin 54 bin 668 dolar seviyelerinde

Bitcoin ise haftaya 47 bin dolardan başlamıştı ancak üç gündür yükseliyor. Saat 09.50 itibariyle BTC'nin fiyatı yüzde 5.7 artış gösterdi ve 54 bin 668 dolar seviyelerine geldi. Ancak Bitcoin gece saatlerinde 55 bin doların üzerini de görmüştü. 

BTC'nin toplam piyasa değeri aylar sonra yeniden 1 trilyon doların üzerine çıkarken piyasa hakimiyeti de yüzde 43.34'e yükseldi. Bitcoin günlerdir piyasaların çok üzerinde değer kazanıyor bu da dominansın artmasını sağlıyor. 

Ethereum'daki yükseliş ise yine BTC'nin gerisinde kaldı. ETH'nin fiyatı yüzde 1 artarak 3 bin 533 dolara çıktı. 

Popüler altcoinlerden Ripple da BTC'nin ardındaki atağını bekliyor. XRP'nin fiyatı son 24 saatte hiç değişmedi ve 1.07 dolarda kaldı.

Öte yandan haftaya yükselişle başlayan Dogecoin düzeltme yedi. DOGE'un fiyatı yüzde 7.1 düşerek 24 cent seviyesine geriledi. 

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