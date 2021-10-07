BIST 1.372
DOLAR 8,86
EURO 10,27
ALTIN 502,31
HABER /  DÜNYA
ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!

NATO ile Rusya arasında büyük kriz! 8 Rus personelin akreditasyonu iptal edildi

NATO ile Rusya arasında büyük kriz! 8 Rus personelin akreditasyonu iptal edildi

NATO’nun Brüksel'de görev yapan 8 Rus personelin akreditasyonunu iptali ettiği bildirildi.

Abone ol

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO’da görev yapan Rus personelden 8’inin NATO tarafından akreditasyonlarının iptal edildiği bildirildi. NATO'nun akreditasyonların iptaline gerekçe olarak ise, 8 personelin “resmi olarak bildirilmemiş istihbarat elemanı olarak çalışmaları” gösterildi. Söz konusu personelin Ekim ayı sonunda Brüksel'den ayrılmaları bekleniyor.

İsmi açıklanmayan NATO yetkilisi, “Rus NATO Misyonu'nun, beyan edilmeyen Rus istihbarat subayları olan 8 üyesinin akreditasyonunu geri çektiğimizi doğrulayabiliriz. Rusya’nın NATO'ya akredite edebileceği pozisyon sayısını 10'a indirdiğimizi de teyit edebiliriz" ifadelerini kullanarak, "NATO'nun Rusya'ya yönelik politikası tutarlı olmaya devam ediyor. Rusya'nın saldırgan eylemlerine yanıt olarak caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirirken, aynı zamanda anlamlı bir diyaloga açığız" dedi.

20 kişilik bir diplomatik misyonu bulunuyordu
Rusya'nın 2014 yılında Kırım’ı işgal etmesinden bu yana gergin seyreden Rusya - NATO ilişkilerinde yaşanan bu yeni gelişmeye Rusya'nın ne şekilde cevap vereceği bilinmiyor. Rusya'nın Brüksel'deki NATO karargahında Rusya'nın NATO üyeleriyle temel temasları sürdürmesi için 20 kişilik bir diplomatik misyonu bulunuyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Anayasanın ilk 4 maddesi nedir kısaca nasıl değişir, değiştirilebilir mi?
Anayasanın ilk 4 maddesi nedir kısaca nasıl değişir, değiştirilebilir mi?
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! 18 firari 20 gözaltı
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! 18 firari 20 gözaltı
TOGG piyasaya çıkmadan makyaj geçirdi ön taraftaki değişim dikkat çekti
TOGG piyasaya çıkmadan makyaj geçirdi ön taraftaki değişim dikkat çekti
Pakize Suda evli mi çocuğu var mı Pakize Suda son hali ve gençliği
Pakize Suda evli mi çocuğu var mı Pakize Suda son hali ve gençliği
Metropoll anketinde laiklik tartışmaları vatandaşa soruldu! Laiklik gerekli diyenler en çok hangi partide?
Metropoll anketinde laiklik tartışmaları vatandaşa soruldu! Laiklik gerekli diyenler en çok hangi partide?
Edirne'de TIR yan yatıp 150 metre sürüklendi! Burnu bile kanamadan çıktı
Edirne'de TIR yan yatıp 150 metre sürüklendi! Burnu bile kanamadan çıktı
Gramaj hilesinde emsal ceza! 10 gram ketçaba 114 bin TL ceza
Gramaj hilesinde emsal ceza! 10 gram ketçaba 114 bin TL ceza
Pakize Suda kaç yaşında son hali şaşırttı Pakize Suda hastalığı nedir?
Pakize Suda kaç yaşında son hali şaşırttı Pakize Suda hastalığı nedir?
İzmir'de vahşet! Annesinin başını taşla ezerek öldürdü: İtiraf etti
İzmir'de vahşet! Annesinin başını taşla ezerek öldürdü: İtiraf etti