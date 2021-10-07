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Anayasanın ilk 4 maddesi nedir kısaca nasıl değişir, değiştirilebilir mi?

Anayasanın ilk 4 maddesi nedir kısaca nasıl değişir, değiştirilebilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı anayasa açıklamalarının ardından yeniden ilk 4 madde gündem oldu. Yeni anayasada ilk 4 maddeniz asla değiştirilmeyeceğini söyleyen Erdoğan'ın açıklamalarının ardından anayasadaki ilk 4 madde merak edildi. Peki anayasadaki ilk 4 madde değişir mi, değiştirmek teklif edilir mi?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, yeni anayasa konusuna değinerek ilk 4 madde tartışmalarını değerlendirdi. Bu açıklamalarının ardından anayasanın ilk 4 maddesi yeniden gündem oldu. Bu konu hakkında bir kez daha net konuşan Erdoğan anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez dedi. Peki, Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilebilir mi, anayasanın ilk 4 maddesi nedir?

Erdoğan, "Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir?" dedi

ilk dört madde içerisinde neler yazıyor? İşte Anayasa’da yer alan o ilk dört madde…

ANAYASA’NIN İLK DÖRT MADDESİ NEDİR?

I. Devletin şekli

MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

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