FOX'a çıkan Başak Demirtaş cumhurbaşkanı adayı mı? Neler oluyor yahu?

PKK yandaşlarının sokakları aleve verdiği 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın FOX TV tarafından ekrana çıkarılması tepki çekmişti. Bugün Ahmet Hakan'dan farklı bir iddia geldi. HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş iddiasını tekrar gündeme getirdi.

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Ahmet Hakan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'ın FOX TV’ye konuk olmasıyla ilgili olarak "Neler oluyor yahu? Yoksa Aydın Ayaydın’ın kehaneti, doğru mu çıkacak?" dedi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'ın FOX TV’ye konuk olduğu programı hatırlatarak, eski CHP milletvekili, T24 yazarı Aydın Ayaydın'ın 2023'ün Cumhurbaşkanı adayları konusunda kaleme aldığı işaret etti.

Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"CHP’li eski milletvekillerinden Aydın Ayaydın’ın T24 için yazdığı son yazıda şöyle bir cümle yer alıyordu: 'HDP’nin muhtemel cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş.'

Yazının yayınlandığı tarih: 2 Ekim.

Dün 6 Ekim’di. Ve Başak Demirtaş, muhalefetin popüler kanalında konuk olarak ağırlanıyordu.

Neler oluyor yahu? Yoksa Aydın Ayaydın’ın kehaneti, doğru mu çıkacak?"