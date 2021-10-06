FOX TV 6-8 Ekim olayları yıl dönümünde Başak Demirtaş'ı çıkardı tepki yağdı!

FOX TV PKK terör örgütü üyelerinin sokakları yangın yerine çevirdiği 6-8 Ekim olaylarının yıldönümündeki konuğuyla olay aldı. Çalar Saat programına PKK'nın sokakları ateşe verdiği günün yıldönümünde Başak Demirtaş konuk edildi. Sosyal medyada bu yayın büyük tepki çekti.

HDP'nin çağrısı üzerine 6-8 Ekim 2014'te terör örgütü yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırılarda 2 polis şehit oldu, 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayların üzerinden 7 yıl geçmişken, bugün tam da yıl dönümünde FOX TV'nin Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı konuk etmesi dikkat çekti.

İsmail Küçükkaya ve Başak Demirtaş'ın, terör soruşturmasından 5 senedir tutuklu Selahattin Demirtaş’a güzelleme yapması ve hükümeti suçlaması dikkat çekti.

Başak Demirtaş konuk oldu

Başak Demirtaş, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı. Demirtaş, "Bizi izleyen tüm Fox izleyicilerine ve cezaevlerindeki tüm tutuklu ve hükümlülere selam söylemek istiyorum. Gültan Kışanak, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken, Selçuk Mızraklı, Selçuk Kozağaçlı şahsında hepsine selam söylüyorum. Ayrıca Aysel Tuğluk ağır hasta, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasta tutsakların cezaevinden çıkarak dışarıda tedavi görebilmelerini diliyorum." diye konuştu.

'19 aydır açık görüş yapamıyoruz'

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

Selahattin çok kitap okuyor, okuduğu kitaplardan beğendiklerini bizlere gönderiyor, kızlarla birlikte biz de okuyoruz.

Pandemiden önce ayda üç defa kapalı, bir defa açık görüş yapabiliyorduk ama 19 aydır açık görüş yapamıyoruz. Kızlarımız babalarına 19 aydır sarılamadılar. Ayda sadece iki kez kapalı görüş yapabiliyoruz. Bunu anlamak mümkün değil. Üzülerek söylüyorum, durum bir keyfiyete dönüştü. Selahattin ile ikimiz de iki aşılıyız. Açık görüş yapabilecek durumdayız ama kapalı görüş bile ayda sadece iki defa. Bunun hiçbir açıklaması olamaz. Adalet Bakanı’na seslenmek istiyorum, neden görüş hakkımız halen kısıtlanıyor?

Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu ile konuşuyoruz. Özel günlerde, zor zamanlarda birbirimize dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Son olarak dün konuştum her ikisiyle de.