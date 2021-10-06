PKK'lı Duran Kalkan: CHP, HDP ile birlikte olmaya devam etmeli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisinin (HDP) 2023 seçimlerinde de ittifak içinde bulunmasını talep ederken terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan bu talebe destek geldi.

2023 yılında gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler hazırlıklarına devam ediyor. Özellikle Millet İttifakı cephesinde birlikte yürüyecek partiler arasında Halkların Demokratik Partisi (HDP) gerginliği yaşanıyor.



Bir önceki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na İYİ Parti, HDP şartı koydu. İYİ Parti yaptığı açıklamalarda HDP'yi bir sonraki seçimlerde ittifakta görmek istemezken CHP'nin de HDP ısrarı devam ediyor.

Kandil'den CHP'ye tavsiye

Konuyla ilgili Kandil'den CHP ve HDP'ye öneri geldi. Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan, CHP'nin HDP'ye muhtaç olduğunu belirterek ittifakın devam etmesini söyledi.

HDP'nin son seçimlerde CHP'nin önünü açtığını belirten Kalkan, "Mesela HDP'nin bu çıkışı bazı CHP'liler ters yorumlayabilir ama öyle değil. CHP'lilerin de önünü açtı, güçlendirdi, irade kazandırdı. Demokratik çıkış, demokratik öncülük tabii ki bir irade kazandırıyor onlara da. Bu bakımdan HDP'ye muhtaçlar. HDP ile doğru ilişkiler geliştirerek ancak etkili olabilirler" ifadelerini kullandı.