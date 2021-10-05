Fulya Öztürk FOX'un eskisi Fatih Portakal'a saydırdı: Ekmek yediğiniz yere laf edemezsin

FOX TV'de Fulya Öztürk'ün "Fulya ile Umudun Olsun" isimli programında, Celal Bilgin isimli kişi, eşi olduğunu iddia ettiği kadının cinsel içerikli videosunu izletti. Fatih Portakal buna " Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler" diye tepki gösterdi. Fulya Öztürk, Fatih Portakal'a verdiği cevapla olay oldu...

Fulya Öztürk’ün sunduğu ‘Fulya ile Umudun Olsun’ programında Celal Bilgin isimli bir kişi canlı yayında eşinin cinsel içerikli videosunu izletti. Türkiye gündemine oturan olayın ardından eski Fox TV çalışanı gazeteci Fatih Portakal da tepki göstermişti.

'Özür diliyorum! Türk televizyonlarında neler oldu ben sayayım mı?'

Fulya Öztürk, dünkü programda eleştirilere yanıt verdi. Konuyla ilgili haberlere tepki gösteren Öztürk, “Attığı manşete bak; ‘Pornografik görüntü izletti.’ Bak kardeşim cuma günündeki programda rahatsızlık verdiysem, şahsım ekibim adına özür diliyorum. Fakat bir videodan bahsediyor ya bu çocuk. Orada iz var diyor. Bunların hepsi gerçek. Ama öyle bir algı yapılıyor ki… ‘Bu da oldu.’ Türk televizyonlarında neler oldu ben sayayım mı?” dedi.

'Üzerime bir çöp almadım. Haberiniz var mı?'

Ben iki aydır maaş alıyorum, üzerime bir çöp almadım. Haberiniz var mı? Kazandığım parayla kendime hiçbir şey almadım. Almadım. Yurda yerleştirdim çocukları, burs bağladım çocuklara. Kazandığım paranın yüzde 5’ini harcadım veya harcamadım. Allah şahidim benim”

'Tırnaklarımla geldim, hiçbir yerimi açmadım'

Öztürk, "Ben buralara tırnaklarımla geldim, hiçbir yerimi açmadım, hiçbir yerimi ortalara sermeden, hiç kimsenin sevgilisi olmadan, sıfır torpille..." ifadelerini kullandı. "Kazandığım maaşın yüzde 5'ini harcamışımdır ya da harcamamışımdır" diyen Öztürk, hayır yaptığını, üstüne başına bir şey almadığını ve kendi imkanlarıyla öğrencilere yurt bulduğunu söyledi.

İsim vermeden Fatih Portakal'a tepki

Öztürk, isim vermeden eski FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal’a da tepki gösterdi ve şöyle dedi: “Ekmek yediğiniz yere laf edemezsiniz. Benim çok sevdiğim, saydığım insanlar ne oldu? Başkaları ensest ilişki işlerken, 15 gün o konuyu sündüre sündüre masaya yatırırken, niye hiçbiriniz bir yorum yapmadı? Niye, niye ekmek yediğiniz yere laf ediyorsunuz? Bak ben CNN Türk’ten geldim. 15 yılımı verdim. Şanla şerefle sevgi dolu şekilde ayrıldım ben. Eğer ben bir gün CNN Türk’le ilgili laf edersem benden kork. Çünkü ben ekmek yediğim yere laf ediyorsam yarın öbür gün buraya da laf ederim. Bu bir duruştur, karakterdir.”