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Kapatılan yoldan geçemedi silahla dönen maganda dehşet saçtı

İhlas Haber Ajansı

Denizli’de düğün nedeniyle kapatılan yoldan geçmek isterken düğün sahipleri ile tartışan 2 kişi, kısa süre sonra tüfekle geri döndü. Önce düğün sahibinin kim olduğunu soran magandalar, daha sonra peş peşe ateş etti. Davetlilerin yaşadığı korku dolu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gerekli izinleri alan Osman ve Vildan çiftinin düğünü için mahalledeki bir sokak trafiğe kapatıldı. Düğünün başlamasına dakikalar kala 2 kişi kapatılan yoldan geçmek istedi. Düğün nedeniyle yolun kapatıldığı ve başka yoldan geçmeleri istenilen 2 kişi ile düğün sahipleri arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin sakinleştirmesi ile iki grup da dağıldı.

Gelin ve damat düğün alanına giriş yaptığı sırada peş peşe ateş etti
Kısa süre sonra iki maganda düğün alanına geri döndü. Birinin elinde tüfek diğerinin elinde bıçak olan 2 şahsın önce kalabalığın arasına girerek, düğün sahiplerinin kim olduğunu sordukları öğrenildi. Damadın babasının ‘Düğün sahibi benim’ cevabını vermesi üzerine maganda ardı ardına kalabalığa doğru ateş etti. O sırada gelin ve damadın araçtan inerek düğün alanına girmek üzere olduğu görüldü. Düğün sahipleri ile magandalar, daha sonra birbirlerine tekme ve yumruklar ile saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, magandalar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kaçan şahıslardan birinin elindeki bıçağı bir çöp kovasına atması dikkatlerden kaçmadı. Kaçan magandalar ise her yerde aranıyor.

Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan o anlarda magandalar omuzlarına aldıkları tüfekle kalabalık gruba doğru ilerliyor. Kısa süreli konuşmanın ardından maganda peş peşe ateş ediyor. Gelin, damat ve misafirlerin korkuyla kaçışma anları dikkatlerden kaçmadı. Daha sonra düğün sahipleri ile magandaların arasında kovalamaca ve tekmeli, yumruklu kavgası görüntülerde yer alıyor.

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