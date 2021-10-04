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MEDYA

Son Yaz 25. bölüm fragmanı

Son Yaz dizisi 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Son Yaz'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Son Yaz 9 Ekim 2021 Cumartesi akşamı FOX'ta...

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı Selim Kara’nın bizzat koruması…

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur. 

Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim’i; İzmir’de çocukları ile yaşayan eşi Canan boşanmak istemektedir.

Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır.

Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

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