İtalya'da uçak düştü: 8 ölü

İTALYA'nın Milano kentinde küçük bir uçağın boş bir binanın üzerine düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

İtalya’nın Milano kentindeki Linate Havaalanı'ndan Sardunya Adası'na gitmek üzere havalanan küçük özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra 2 katlı boş bir binanın üzerine düştü. Uçağın düşmesinin ardından patlama sesi duyulurken, gökyüzünü dumanlar kapladı.

Çevredeki bazı araçlar ise alev aldı. Polis tarafından yapılan açıklamada kazada 2'si mürettebat 8 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayda yaralanan olmadığı belirtildi