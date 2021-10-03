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 Bartın'da MHP kafilesini taşıyan midibüsün devrilme anı kamerada

BARTIN'dan Ankara'daki bölge toplantısına gitmek üzere yola çıkan MHP kafilesini taşıyan midibüsün devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aralarında Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ve Merkez İlçe Başkanı Murat Demir'in de bulunduğu 21 yolcusu bulunan midibüs, Bartın'dan Ankara'ya giderken Esenyurt mevkiinde devrildi. Ramazan Duduoğlu idaresindeki 74 AJ 900 plakalı midibüste bulunan yolculardan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ile parti teşkilat üyesi Murat Sevinç olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 19 yaralı ise Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde midibüsün seyir halindeyken kontrolü kaybederek devrildiği görülüyor.
Bartın Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Kömeç ile Murat Sevilmiş elim bir trafik kazası sonucu Rahmet-i Rahmana kavuşmuştur. Merhumlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz. Geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve MHP il yönetimine acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verdi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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