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DÜNYA

Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış çocuklarla bir araya geldi: Milli bilinci vurguladı

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’ın da teşviğiyle geçtiğimiz aylarda Prag’da kurulan Çek-Türk Dostluk Derneği, Prag civarında yaşayan 3-8 yaş grubu çocukları biraya getiren bir hafta sonu okul projesi başlattı. 

Açılışa eşi Beyhan Bağış ve Elçi Müsteşarı Behiç Hatipoğlu ile birlikte katılan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, dernek başkanı Kristyna Koç ve eşi Taner Koç ile çocuklarını getiren tüm ailelere teşekkür etti. Bağış yaptığı konuşmada gurbette büyüyen çocuklarımızın milli bilinç ile yetişmesinin önemine işaret etti.

Bağış çifti Türkiye Çocuk Oyunları ve Spor Klüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu’nun Prag Büyükelçiliğimizin logosu ile özel yaptırttığı geleneksel Türk oyunları 9 taş, 3 taş ve parmak maç oyun setlerinden her aileye birer set hediye etti. Açılış töreni sonrası çocuklar sihirbaz gösterisini izlerken anne babalar da Büyükelçilik ekibi ile sohbet imkanını değerlendirdi.

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