Cesedi ağzına havlu basılmış halde bulunan kargo kuryesinin son görüntüleri ortaya çıktı

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki evinde Samet E.E. (21) ile Oğuzhan Ü. (24) tarafından önce elleri bağlanıp, ardından da ağzına havlu sıkıştırılarak öldürülen Erşan Aydemir’in (34) olaydan 2 saat önce bir marketten yaptığı alışverişe ve katil zanlılarının binaya giriş anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Özel bir kargo şirketinde kurye olarak çalışan Erşan Aydemir, 3 gün önce Keçiören ilçesine bağlı Atapark Mahallesi’ndeki evinde elleri bağlı vaziyette ağzına havlu sıkıştırılmış biçimde ölü bulunmuştu.

Aydemir’in katil zanlılarını yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde Aydemir’i katledenin Samet E.E. ve Oğuzhan Ü. olduğunu tespit edip saklandıkları evde yakalayarak gözaltına almıştı.

Suçlarını itiraf eden iki şahıs, eve hırsızlık amacıyla girdiklerini, direnince Aydemir'i bayıltmak amacıyla ellerini bağlayıp darbettiklerini ve ağzına havlu koyduklarını iddia etmişti. Aydemir'e ait 2 telefon ve 1 takım elbise alarak evden ayrıldığı belirlenen Samet E.E. ve Oğuzhan Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Katil zanlılarının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı

Samet E.E. ve Oğuzhan Ü.’nün, Aydemir'in oturduğu apartmana girerken ve çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde motosikletle binanın çevresinde dolaşan 2 şahsın, ardından binaya girdiği ve yaklaşık 35 dakika sonra tekrar çıktığı görüldü. Binaya girerken elleri boş olan katil zanlılarının evden çanta ile çıktıkları ve ellerinde takım elbise olduğu görüldü. Ayrıca şüphelilerin motosiklete binerken güvenlik kamerasını fark edip, yüzlerini kapatmaya çalıştıkları dikkat çekti.

Öldürülmeden önce markete gitmiş

Canice katledilen Erşan Aydemir'in de son görüntüsü ortaya çıktı. Aydemir'in olaydan yaklaşık 2 saat önce evinin bulunduğu sokaktaki marketten alışveriş yaptığı belirlendi. O anlara ait görüntüler ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.