Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, son yolculuğuna uğurlandı.
Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Veli Camii’nde Cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi lideri Ali Babacan katıldı.
Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Asiltürk, Cebeci Asri Mezarlığında defnedildi.