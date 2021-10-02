BIST 1.401
DOLAR 8,86
EURO 10,27
ALTIN 501,42
YEREL

Antalya'da sokak ortasında silahlı çatışma! Çığlıklar ve feryatlar yükseldi o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı

Antalya’da iki grup arasında yaşanan tartışmanın ardından taraflar birbirlerine tabancayla ateş ederek uzaklaştı. Tarafların çatışma anları ve yaralı kişinin arabaya alındığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay dün gece Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde meydana geldi. 15 kişilik bir grup market önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın hakarete varması üzerine grup dağılmaya başladığı anda bir kişi tabancayla ateş etmeye başladı, daha sonrada otomobil içindekiler silahlarını ateşledi. Şahıslar birbirlerine ateş ederek uzaklaştı.

Otomobil arkasına ve duvarın arkasına gizlenen şahsılar uzun süre birbirlerine ateş etti. Ayağından yaralana bir kişi, arkadaşlarının yardımıyla otomobile alındı ve olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin yankılandığı mahallede bir kadının ise sürekli bağırdığı duyuldu. Yaşanan çatışma an be an vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gaziosmanpaşa’da 3 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
Gaziosmanpaşa’da 3 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
Adana'da liseli kızlar okul çıkışı yumruk yumruğa kavga etti
Adana'da liseli kızlar okul çıkışı yumruk yumruğa kavga etti
Yalancı 4. bölüm fragmanı
Yalancı 4. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 33. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 33. bölüm fragmanı
Ada Masalı 16. bölüm fragmanı
Ada Masalı 16. bölüm fragmanı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu metroyla Taksim'e gitti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu metroyla Taksim'e gitti
Manisa'da telefon bir anda patladı alev aldı: İnsanlar bunu fark etmiyor
Manisa'da telefon bir anda patladı alev aldı: İnsanlar bunu fark etmiyor
Bahçede görünce inanamadı! Çöp kutusuyla yakaladı: Benden daha büyüktü
Bahçede görünce inanamadı! Çöp kutusuyla yakaladı: Benden daha büyüktü
Isparta’da vatandaşın yılanla sohbeti güldürdü: Yanlış yere gidiyorsun, tutayım mı kuyruğundan
Isparta’da vatandaşın yılanla sohbeti güldürdü: Yanlış yere gidiyorsun, tutayım mı kuyruğundan