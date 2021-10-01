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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu metroyla Taksim'e gitti

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Meydanı'ndaki inceleme gezisine metroyla gitti. İmamoğlu, yolculuğu boyunca vatandaşlarla sohbet etti.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Meydanı'na inceleme gezisine gitti.

Metroya binen İmamoğlu, yolculuğu boyunca vatandaşlarla sohbet etti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İmamoğlu'nun vatandaşlarla sohbet ettiği anın fotoğrafını, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu metro ile Taksim Meydanı inceleme gezisine giderken" notuyla paylaştı.

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