İzmir'de trafikte doğum sancısı tuttu! İmdadına polis yetişti: Korkudan...

İZMİR’de doğum sancısı tutan kadın, yoğun trafik nedeniyle hastaneye yetişmekte zorlanınca eşi polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerinin siren çalarak eskortluk ettiği hamile kadın, hastaneye yetiştirilerek 3 kilogram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

İzmir’de yaşayan Dilber-Metin Bülbül çifti, ikinci çocuklarını bekliyordu. Bugün sabah saatlerinde doğum sancısı başlayan Dilber Bülbül, eşi Metin Bülbül ile hastaneye yetişmek üzere Çeşme’den şahsi araçlarıyla yola çıktı. Çeşme’den Karabağlar ilçesine gelen çift, yoğun trafikle karşılaştı.



Eşinin doğum sancısının gittikçe arttığını gören Metin Bülbül, trafiği korna çalarak aşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Metin Bülbül, bu sırada İnönü Caddesi üzerinde seyreden polis aracına yaklaşarak polis memurlarından yardım istedi. Bunun üzerine Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli olan iki polis memuru, Bülbül çiftinin aracının önünde siren çalarak trafiği açmaya başladı.







Hemen doğuma alındı

Polis memurlarının yolu açtığı Bülbül çifti, hastaneye ulaşmayı başardı. Özel bir hastaneye ulaşır ulaşmaz doğuma alınan Dilber Bülbül, saat 09.35’te yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda 3 kilogram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine “Ataberk” ismini verdi.



Dilber Bülbül: “Korkudan ağlıyordum”

Doğum sürecini anlatan Dilber Bülbül, “Çok heyecanlıydım. Nasıl olacak diye düşündüm. Yola çıktığımızdan itibaren trafik fazlasıyla yoğundu. O an ağrılarım gittikçe artmıştı. Korkum vardı ve korkudan ağlıyordum. Eşimin talebiyle polis arkadaşlarımız yardım etti. Trafikte önümüzü açtılar. Onların ardından biz hastaneye ulaştık. Doktorumuza , ekip arkadaşlarına ve herkese teşekkür ediyorum. Hepsi elinden geldiğince yardımcı oldular. Bebeğim çok şükür sağlıklı. Ben de iyiyim. İsmini Ataberk koyduk” dedi.







Metin Bülbül: “Polisler olmasa buraya nasıl yetişecektim”

Doğum öncesinde yaşadıklarından bahseden Metin Bülbül, “Eşimin ağrıları başlayınca Çeşme’den yola çıktık. Üçkuyular’a geldiğimiz anda trafik çok kalabalıktı. Nasıl aşacağız diye düşünürken yolun sağında polis ekiplerini gördük. Polis ekiplerinden rica ettim. Onlar da hemen bana hızlı bir şekilde ‘Siz arkada kalın, biz öne geçelim’ dediler. Onların sayesinde hızlı bir şekilde buraya yetiştik. Hastaneye gelmeden önce haber vermiştik. Hemen hocamız ve ekibi bizi kapıda karşılayıp hızlı bir şekilde doğuma aldılar. Polis arkadaşlardan da doğum ekibinden de Allah razı olsun. Polisler olmasa buraya nasıl yetişecektim. Sabah trafiğinde bizim buraya yetişme ihtimalimiz kesinlikle olmayacaktı. Sağ olsunlar hemen buraya geldik ve oğlumuzu sağlıklı bir şekilde kucağımıza aldık” diye konuştu.



Op. Dr. Gökalp Tokaç: “Anne ve bebeğin hayatını tehlikeye atabilecek olaylar yaşanabilirdi”

Doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gökalp Tokaç, “Bu sabah Çeşme’de bulunan takipli gebemiz, ağrılarının başlaması nedeniyle hastanemize ulaşmak için yola çıkmışlar. Ancak yoğun trafik nedeniyle çok büyük zorlukla karşılaştıkları için hastaneye gelmekte problem yaşamışlar. Emniyet mensubu arkadaşlarımız da trafiği açarak hızlı bir şekilde hastamızın naklini sağlamışlar. Biz de hemen hastamızın hazırlığını yapıp doğumunu gerçekleştirdik. Annemiz ve bebeği sağlıklı ve mutlu. Polis arkadaşlarımıza denk gelmeselerdi anne ve bebeğin hayatını tehlikeye atabilecek olaylar yaşanabilirdi. Bu yüzden çok büyük şansları da var ki emniyet mensubu arkadaşlarımız kendilerine bu yardımı sağlayıp bütün trafiği açmışlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.