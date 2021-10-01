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MEDYA

'Utanç duyuyorum' deyip Okan Bayülgen konuştu: Para kazanmaya çalışan zavallılar...

Okan Bayülgen, konuk olduğu programda sosyal medya fenomenlerini kızdıracak açıklamalarda bulundu. Bayülgen "Hepsi çöp, hepsi zavallı" dedi.

Buket Aydın’ın sunuculuğunu yaptığı ‘Tarafını Seç’ programına Okan Bayülgen ve Gülben Ergen konuk oldu. Son yılların en popülerleşen meslekleri arasında yer alan ‘Influencer’lık üzerine konuşan Bayülgen, sosyal medyadaki fenomenler için “Hepsi çöp, hepsi zavallı” yorumunda bulundu. Bayülgen, fenomenlerin sadece bazı aplikasyonlar var olduğu sürece geçerliliğini koruduğunu ifade ederek son dönemlerde bu tip işlere bulaşan sanatçılardan ise utanç duyduğunu söyledi.
 
Okan Bayülgen, konuyla ilgili açıklamalarında “Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil. Ve sevdiğimiz, tanıdığımız sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine Instagram üzerinden buna tenezzül ederler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence.” ifadelerini kullandı.

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