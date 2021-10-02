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Adana'da liseli kızlar okul çıkışı yumruk yumruğa kavga etti

İhlas Haber Ajansı

Adana'da liseli kız öğrenciler, okul çıkışında parkta buluşup birbirleriyle kavga etti. Yanlarında bulunan erkek öğrencilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde bulunan Merkez Park içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, liseli kız öğrenciler, okul çıkışında parka gitti. Bilinmeyen bir sebepten dolayı kız öğrenciler bir anda park içerisinde birbirleriyle kavga edip yumruklaşmaya başladı.

Yanlarında bulunan erkek öğrenciler ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Park güvenliği ile vatandaşların olaya müdahil olmasıyla kavga son buldu.
Kavga eden kız öğrenciler birbirlerine hakaret ederek parktan ayrıldı.

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