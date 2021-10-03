BIST 1.401
DOLAR 8,86
EURO 10,27
ALTIN 501,42
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefondan gençlere seslendi: Sizleri tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katıldığı "Manisa Gençlik Buluşması" programına telefonla bağlanarak gençlere hitap etti.

Programları kapsamında Manisa'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunusemre Belediyesi İrfan Meclisi Bahçesi'nde "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı. Burada gençlerle sohbet eden Çavuşoğlu, katılımcıların, kendisiyle görüşme talebini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Telefon bağlantısıyla gençlere seslenen Erdoğan, buluşmanın hayırlara vesile olmasını, bu çalışmaların bereketli neticelenmesini diledi.

Gençlerin gerek Dışişleri Bakanı, gerek diğer bakanlar ve AK Parti teşkilatının genel başkan yardımcılarıyla yaptıkları, yapacakları toplantıların, 2023 için çok önemli çıkışlara vesile olacağına inandığını kaydeden Erdoğan, "Sizlerin buluşmasını çok çok önemsiyorum. Bundan dolayı sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Bu buluşmalarla birlikte sizler adeta şimdiden hazırlıkların içindesiniz. Bunları ihmal etmeden yolculuğa devam etmekte büyük fayda var. Bütün kardeşlerimizi, gençlerimizi tebrik ederken, bu yürüyüşlerin inşallah hayırlı bir sonuca varmasını Rabb'imden niyaz ediyor, sizleri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

"Z kuşağı burada, Reis'inin yanında"
Bakan Çavuşoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, teşkilatların ve gençlerin heyecanına tanık olduğunu dile getirerek, bunun geleceğe yönelik umutlarını artırdığını belirtti. Programa katılan gençler ise, "Z kuşağı burada, Reis'inin yanında" şeklinde tezahüratla Erdoğan'a karşılık verdi. Bakan Çavuşoğlu, programda, imzaladığı topları gençlere hediye etti ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da 4 saatte yakaladılar! Görenler telefona sarıldı: 140 kiloluk dev
Antalya'da 4 saatte yakaladılar! Görenler telefona sarıldı: 140 kiloluk dev
Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadığı görüntüleri yayınlayıp sağlık için spor çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadığı görüntüleri yayınlayıp sağlık için spor çağrısı yaptı
 Bartın'da MHP kafilesini taşıyan midibüsün devrilme anı kamerada
 Bartın'da MHP kafilesini taşıyan midibüsün devrilme anı kamerada
İstanbul'da sokakta bıçaklı düello! Korkuyla izledi ağlamaya başladı
İstanbul'da sokakta bıçaklı düello! Korkuyla izledi ağlamaya başladı
Isparta’da vatandaşın yılanla sohbeti güldürdü
Isparta’da vatandaşın yılanla sohbeti güldürdü
Ataşehir'de 'korna çaldın' dayağı kamerada
Ataşehir'de 'korna çaldın' dayağı kamerada
Cesedi ağzına havlu basılmış halde bulunan kargo kuryesinin son görüntüleri ortaya çıktı
Cesedi ağzına havlu basılmış halde bulunan kargo kuryesinin son görüntüleri ortaya çıktı
Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlandı
Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'da sokak ortasında silahlı çatışma! Çığlıklar ve feryatlar yükseldi o anlar kamerada
Antalya'da sokak ortasında silahlı çatışma! Çığlıklar ve feryatlar yükseldi o anlar kamerada
Gaziosmanpaşa’da 3 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
Gaziosmanpaşa’da 3 kişinin öldüğü feci kaza kamerada