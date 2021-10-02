BIST 1.401
DOLAR 8,86
EURO 10,27
ALTIN 501,42
YEREL

Isparta’da vatandaşın yılanla sohbeti güldürdü

İhlas Haber Ajansı

Isparta'da bir vatandaşın bahçesinde gördüğü yılanla sohbeti görenleri gülümsetti.

Çünür Mahallesi'nde bugün evinin bahçesinde bir yılan gören vatandaş, yaklaşık 2 metre boyundaki yılanla konuşmaya başladı.

Yılanla konuşurken cep telefonuyla o anları kaydeden vatandaş, "Hoy namusuz hoy", "Nereye gidiyon laaa", "Hahh deli hah sığamadın deliğe”, “Yanlış yere gidiyorsun, tutayım mı kuyruğundan” gibi cümleler kurdu. Yılan daha daha sonra yuvasına girerek ortalıktan kaybolurken, geriye vatandaşın yılanla gülümseten konuşması kaldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ataşehir'de 'korna çaldın' dayağı kamerada
Ataşehir'de 'korna çaldın' dayağı kamerada
Cesedi ağzına havlu basılmış halde bulunan kargo kuryesinin son görüntüleri ortaya çıktı
Cesedi ağzına havlu basılmış halde bulunan kargo kuryesinin son görüntüleri ortaya çıktı
Antalya'da sokak ortasında silahlı çatışma! Çığlıklar ve feryatlar yükseldi o anlar kamerada
Antalya'da sokak ortasında silahlı çatışma! Çığlıklar ve feryatlar yükseldi o anlar kamerada
Gaziosmanpaşa’da 3 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
Gaziosmanpaşa’da 3 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
Aşk Mantık İntikam 16. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 16. bölüm fragmanı
Yalancı 4. bölüm fragmanı
Yalancı 4. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 14. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 14. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 33. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 33. bölüm fragmanı
Ada Masalı 16. bölüm fragmanı
Ada Masalı 16. bölüm fragmanı